Тегеран, , 17:45 — REGNUM Исполняющим обязанности представителя Ирана при ОПЕК назначен заместитель министра нефти страны Амир Хоссейн Заманиния, сообщает 23 мая Клуб молодых журналистов.

Комментируя своё назначение, Заманиния отметил, что оно временное. А тому, кто будет представлять Иран в ОПЕК на постоянной основе, понадобится время, чтобы работа продолжалась так же эффективно, как и при его предшественнике.

Он подчеркнул, что сейчас с кандидатурой постоянного представителя иранские власти ещё не определились.

Заманинии «Но у Ирана есть хорошие эксперты».

Напомним, до сих пор представителем Ирана в ОПЕК был Хосейн Каземпур Ардебили. 16 мая чиновник скончался на 69-м году жизни от кровоизлияния в мозг.

О карьере Заманинии известно, что он являлся в прошлом иранским послом в Малайзии, работал над ядерной программой Ирана, сейчас является замминистра нефти Ирана по международным делам и торговле.

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