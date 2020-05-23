Вашингтон, , 15:45 — REGNUM Представители Всемирной продовольственной программы ООН прекратили оказание продовольственной помощи КНДР, Шри-Ланке и Лаосу, сообщает KBS.

В докладе, опубликованном гуманитарной организацией на официальном сайте, не указаны точные причины отказа от предоставления помощи, однако предполагается, что это может быть связано с пандемией коронавируса.

Ранее представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщили, что около 183 млн человек в 47 странах мира, включая КНДР, испытывают острую нехватку продовольствия.

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В настоящее время во всем мире выявлено 5,23 млн случаев заражения коронавирусом, жертвами пандемии стали 338 тыс. человек.