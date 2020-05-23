Пекин, , 15:54 — REGNUM В апреле 2020 года дилеры южнокорейской компании Kia в Китае реализовали 7,6 тыс. экземпляров Kia KX3, которая в России известно под названием Kia Seltos. Об этом сообщается на портале NJcar.ru.

При этом продажи обновленной модели Hyundai Creta (ix25) оказались в Китае гораздо ниже. Было продано всего 4 тыс. единиц этой модели.

Внешне Kia KX3 почти не отличается от Kia Seltos, представленного на авторынке России. Все различая внутри машин. Салон KX3 для авторынке Поднебесной идет с другими материалами отделки, а передняя панель объединена с экраном мультимедиа размером 10,25 дюймов.

Китайский вариант Seltos оснащается 1,5-литровым «атмосферником» производительностью 115 л. с., который агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач или с вариатором CVT.

Напомним, KIA Seltos/KX3 является основным конкурентом Hyundai Creta. Обе модели выпускаются на одной платформе.

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