Душанбе, , 15:25 — REGNUM Общая сумма внешней задолженности Таджикистана с начала 2020 года — 2 млрд 888 млн долл. — увеличилась на 22 млн долл. и по состоянию на 1 апреля 2020 года составила 2 млрд 909 млн долл., сообщает «Азия-Плюс».

При этом порядка 95% от указанной суммы — около 2 млрд 764 млн долл. — приходится на государственный долг страны.

Доля займов по государственной гарантии составляет 79,8 млн долл., тогда как сумма задолженности госучреждений, не имеющих правительственной гарантии, составляет 31,5 млн долл.

Кроме того Национальный банк Таджикистана имеет задолженность перед Международным валютным фондом (МВФ), Исламским банком развития и КНР в общей сложности 34 млн долл.

Напомним, что в начале мая МВФ предоставил правительству Таджикистана льготный кредит на 10 лет в размере 189,5 млн долл. Если прибавить эти денежные средства к общему внешнему долгу страны, то он вырастет до 3,1 млрд долл.

Отметим, что основным кредитором страны по-прежнему остаётся Китай — порядка 1,2 млрд долл., задолженности по размещённым на международных финансовых рынках евробондам составили 500 млн долл. Помимо этого, власти страны задолжали сравнительно большие суммы Всемирному банку, Азиатскому банку развития и МВФ.