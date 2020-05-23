Уфа, , 15:03 — REGNUM Перспективы строительства двух сетевых солнечных электростанций с системами накопления энергии (СЭС) обсудят в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба правительства республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона Радий Хабиров посетил сетевую солнечную электростанцию мощностью 10 МВт с системой накопления энергии, которая была введена в эксплуатацию в феврале текущего года в Бурзянском районе в рамках XIX Российского промышленного форума.

Отмечается, что эта СЭС стала одной из крупнейших в России. Для реализации данного проекта группа компаний «Хевел» инвестировала порядка одного млрд рублей.

По словам представителя инвестора, работа станции полностью автоматизирована и может осуществляться в автономном режиме. Поэтому электроснабжение района будет осуществляться без перебоев. При авариях, электроэнергией будут снабжать все социальные учреждения района.

Сейчас ведется работа по подключению новой СЭС к существующим сетям и вывода её на полную мощность.

Сообщается, что глав Башкирии Радий Хабиров пригласил представителей компании на одно из совещаний в правительстве, которое пройдет в форме «Инвестчаса». На нем планируется обсудить вопрос перспективы строительства в республике подобных электростанций в Хайбуллинском и Куюргазинском и районах.

Радий Хабиров отметил, что за этими проектами будущее, поэтому руководство региона очень заинтересовано в таких инициативах.

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