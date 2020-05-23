Киев, 23 мая 2020, 14:51 — REGNUM Убытки украинской экономики из-за карантинных ограничений могут составить около $50 млрд, сказано в исследовании Киевской школы экономики (KSE), сообщило издание «Экономическая правда».
Исследование базируется на подсчёте двух показателей — потери в стоимости человеческих жизней и потери в процентах ВВП.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings спрогнозировало падение экономики Украины на 5,5% в 2020 году.
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