Москва, , 14:48 — REGNUM По итогам апреля 2020 года продажи китайских машин с пробегом в России составили 3629 единиц «просев» на 47%. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Пятёрку самых продаваемых китайских марок на российском вторичном авторынке в апреле текущего года возглавил Chery. За отчётный месяц количество перепроданных автомобилей бренда Chery составило 1254 единиц — на 41,2% меньше, чем в апреле прошлого года.

Второе место в списке популярных подержанных «китайцев» занял Lifan. Машины этой марки приобрели на вторичном авторынке 897 человек. Это на 51,8% меньше, чем было продано в апреле прошлого года. Тройку лидеров замыкает Geely с результатом 655 перепроданных авто, что на 46% меньше, чем год назад.

Четвёртое и пятое места марочного рейтинга занимают бренды Great Wall (450 ед.; — 58%) и Haval (110 ед.; +69%).

Напомним, по итогам первых трёх месяцев текущего года в РФ на вторичном авторынке китайских кроссоверов самой большой популярностью пользовались модели Chery Tiggo. За отчётный период в стране было перепродано 2587 кроссоверов Chery Tiggo (+49%).

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