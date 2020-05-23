Душанбе, , 14:40 — REGNUM За первые четыре месяца 2020 года внешнеторговый оборот Таджикистана составил 1 млрд 632 млн долл., что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 22,5%, сообщает агентство по статистике при президенте страны.

При этом дефицит товарооборота за указанный период составил 520 млн долл.

Так, за январь-апрель 2020 года Таджикистан экспортировал товаров на общую сумму порядка 558 млн долл., что на 74,4% или на 238 млн долл. превышает показатель за аналогичный период 2019 года.

Основными потребителями таджикистанской продукции стала Швейцария, Турция, Казахстан и Узбекистан.

Большая часть экспорта приходится на драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, недрагоценные металлы и текстильные материалы, а также изготовленная из них продукция, товары минеральной отрасли — цемент, уголь, электроэнергия.

За указанный период времени Таджикистан импортировал основном из России, Китая и Казахстана — всего ввезено товаров на сумму свыше 1 млрд 78 млн долл., что в сравнении с тем же периодом 2019 года больше на 6,2% или на 63 млн долл.

В страну завозилась продукция минеральной, текстильной и химической промышленности, готовые пищевые товары, недрагоценные металлы и изделия из них и прочее.

За январь-апрель 2020 года двусторонний товарооборот Таджикистана с Россией составил — 350 млн долл., с Казахстаном — 338 млн долл., со Швейцарией — 306 млн долл., с Китаем — 157 млн долл., с Турцией и Узбекистаном — 120 млн долл. и 102 млн долл. соответственно.