Сеул, , 14:43 — REGNUM В первом квартале 2020 года экспорт восьми категорий товаров из Южной Кореи, среди которых электромобили, роботы, дроны, составил $21 млрд, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации международной торговли (KITA).

Согласно опубликованным данным, экспорт полупроводников следующего поколения вырос на 22,9%, товаров для здоровья — на 26,3%, продукции авиастроительных компаний и дронов — на 38%, электромобилей — на 25,1%.

С другой стороны, экспорт роботов из Южной Кореи сократился на 4,6%, передовых материалов — на 1,5%. Отмечается, что экспорт 13 основных категорий товаров, среди которых полупроводники, нефтепродукты и автомобиле, сократился на 3,7%.

Напомним, что общий объем экспорта с начала года по 20 мая включительно сократился на 9,5%, до $187,2 млрд.

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