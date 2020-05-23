Уфа, , 14:38 — REGNUM Современное производство по резке и обработке камня создается в городе Сибай Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на предприятии ООО «Блэк Стоун» побывал глава республики Радий Хабиров во время рабочей поездки в Сибай.

Отмечается, что на предприятии по производству изделий из мрамора и гранита, которое начали создавать в прошлом году, провели реконструкцию двух цехов площадью порядка 2,5 тысяч квадратных метров. Кроме этого, обустроили диспетчерскую, установили краны и поставили камнеобрабатывающие станки.

При этом инвестор уже вложил в этот проект свыше 140 млн рублей и планирует создать всего около 60 новых рабочих мест.

Сообщается, что поставки камня на это предприятия идут с месторождения в Баймакском районе. Здесь выпускают бордюры, брусчатку, модульные облицовочные плиты и другие изделия. Эта продукция нужна не только в Башкирии, но и в России.

По словам главы региона Радия Хабирова, Башкирии необходимы эти изделия для благоустройства территорий, поэтому спрос на них будет обеспечен.

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