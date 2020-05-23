Москва, , 13:42 — REGNUM В России в случае роста безработицы могут понизить возраст выхода на пенсию, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева.

По ее словам, при сокращении вакансий рабочие места освободят для молодежи, которая еще не заработала на пособия в отличии от предпенсионеров.

«В условиях роста безработицы необходимо предоставить больше шансов для трудоустройства молодым, — сказала она в интервью агентству «Прайм». — Думаю, что на досрочную пенсию могут рассчитывать 1,5−2 млн человек».

Мирзабалаева добавила, что снижение возраста выхода на пенсию должно быть дифференцированным и гибким. Однако ожидать этого следует уже не в этом году, резюмировала доцент.

Напомним, ранее «Известия» сообщили, что в правительстве России обсуждают смягчение условий для выхода на досрочную пенсию. Это может стать одной из мер для восстановления экономики после кризиса.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о пенсионной реформе был подписан президентомВладимиром Путиным3 октября 2018 года. Пенсионный возраст в России этим законом был поднят до 65 лет у мужчин и до 60 у женщин.

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