Сеул, , 13:54 — REGNUM Южная Корея экспортировала в более 100 стран мира тест-системы для диагностики 56 млн человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управление по контролю качества продуктов и лекарств.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея поставила 73 видов наборов для диагностики коронавируса в 110 стран, включая США, Италию, Бразилию, Саудовскую Аравию, Египет и Индонезию.

По состоянию на 20 мая, в стране ежедневно производят около 1,5 млн тест-систем.

Напомним, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 23 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 10 194, жертвами эпидемии стали 266 человек.