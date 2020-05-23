Сеул, , 13:42 — REGNUM Стоимость базовой комплектации седана Hyundai Sonata с плагин-гибридным двигателем составит 27 750 долларов (1 966 711 рублей). Об этом сообщается в официальном прайс-листе дилеров южнокорейской компании.

Премьера новинки прошла ещё в феврале на Чикагском автомобильном салоне. Седан имеет гладкий кузов, который позволяет уменьшить коэффициент аэродинамического сопротивления авто до 0,24. Кроме того, автопроизводители снабдили модель модернизированными с точки зрения аэродинамики лёгкосплавными колёсными дисками, задним спойлером и активными воздушными заслонками.

Отдельно стоит отметить, что в машине на крыше есть солнечная панель, позволяющая накопить достаточное количество энергии для преодоления нескольких км пробега в день (до 1126 км в год).

Расход гибридного двигателя Hyundai Sonata Hybrid составит 7,84 л в городе и 4,35 л по шоссе. В смешанном режиме движок будет расходовать 4,52 л.

На авторынке новый Hyundai Sonata Hybrid появится уже в июне 2020 года.

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