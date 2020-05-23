Уфа, , 13:39 — REGNUM Реконструкция Сибайского подростково-молодёжного клуба завершается в Башкирии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава региона Радий Хабиров ознакомился с ходом работ на этом объекте во время своей рабочей поездки в Сибай.

Отмечается, что реконструкция этого объекта в микрорайоне Горный началась осенью 2019 года. Денежные средства на эти цели (31,3 млн рублей) были выделены из Фонда социальных целевых программ, который пополняют крупнейшие предприятия Башкирии.

В клубе будут работать залы для художественной гимнастики и бокса, а также тренажёрные залы и другие секции. Около здания будут оборудованы две игровые площадки для детей, спортивная площадка, а также парк и амфитеатр со сценой.

По словам мэра города Рустема Афзалова, строители планируют закончить работы в июне текущего года.

По словам глав Башкирии Радия Хабирова, строительство этого молодежного клуба является инвестициями в будущее.

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