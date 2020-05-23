Москва, , 13:21 — REGNUM Доктор экономических наук Никита Кричевский опубликовал на своих интернет ресурсах обнадёживающий комментарий о состоянии российской экономики в период кризиса.

По его словам, в целом за январь — апрель 2020 г. доходы бюджета составили 7 трлн руб, расходы — 6,9 трлн руб, профицит — 122,9 млрд руб, остатки на счетах — 13,4 трлн руб (за апрель ушло 2,5 трлн. руб), ОФЗ (всего) — 842,9 млрд руб, ФНБ (всего) — 12,4 трлн руб.

«Если кто-то думает, что деньги кончились, тот сильно ошибается. И это ещё печатный станок только-только запустили, а девальвация и вовсе не начиналась. Апрель — не показатель, май будет много хуже, однако запас прочности минимум на год-другой есть», — пояснил эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в ходе совещания 19 мая российский президент Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что правительство не должно забывать о текущей работе, в том числе — по нацпроектам. Средства тех из них, которые по понятным причинам не могут быть реализованы сейчас, должны целевым образом направляться туда, где они сегодня нужнее всего.

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