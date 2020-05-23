Чита, , 13:01 — REGNUM Власти Забайкальского края обнародовали актуальные оперативные данные по количеству безработных в регионе. Всего по состоянию на 22 мая 2020 г. в Забайкалье насчитывается 14 201 таких граждан, тогда как 11 мая их было 8754, передает корреспондент ИА REGNUM.

С 1 марта 2020 г. за содействием в поиске подходящей работы обратились всего 620 человек, это значительно меньше, чем 10 дней назад (9963 человека). Безработными признаны 8138 (5344 гражданина — на 11 мая 2020 г.).

Также увеличилось число тех, кто получает пособие по безработице в размере 14 556 руб.: сейчас таких 178, а ранее (на 11 мая 2020 г.), было 985 человека. Увеличилось также численность получающих доплату на несовершеннолетних детей в размере 3000 руб.: 910 человек против 522 (данные от 11 мая 2020 г.).

Только за один день 22 мая — безработными признаны 420 человек. Как уже сообщало ИА REGNUM, сравнению с данными от 11 мая, количество признанных безработными за день увеличилось на 120 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: За последние сутки 300 человек признаны безработными в Забайкалье