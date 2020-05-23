Москва, , 12:51 — REGNUM Лучшие модели автомобилей для летнего сезона, представленные на российском авторынке, назвали эксперты портала Speedme.

В солнечную погоду лучше всего прокатиться по дорогам на машине с открытым верхом. Для таких целей подойдут кабриолеты от немецкой компании Audi, а если хочется кого-то удивить, то выбирать стоит Smart ForTwo Cabrio (от 1,42 млн рублей) или Porsche Boxster 718 (от 5,88 млн рублей).

Для любителей путешествий подойдут внедорожники. Среди наиболее популярных моделей специалисты портала назвали Lada 4×4 (от 567 тыс. рублей), Chevrolet Niva (от 586 тыс. рублей) или Renault Duster (от 777 тыс. рублей).

Для путешествий с домом на колесах, а также для буксировки прицепа, подойдет Skoda Octavia Scout. В качестве силового агрегата модель получила дизельный мотор на 2 л мощностью 150 «лошадей», однако в России есть модели только с бензиновым двигателем.

Ранее Ульяновский автозавод совместно с компанией «Люкс Форм» представили в России автодом на базе «буханки» под названием «Байкал».

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