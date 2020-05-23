Москва, , 12:35 — REGNUM Платная трасса Москва — Казань может быть построена на четыре года раньше, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в своем Instagram.

«Мы хотим проект, у которого срок реализации восемь лет, я сейчас ставлю задачу разработать план мероприятий, построить дорогу за четыре года», — сказал он во время прямого эфира.

Вице-премьер добавил, что намерен каждый день проводить заседания штаба для того, чтобы «раскачать эту стройку».

Как сообщало ИА REGNUM, строительство платной скоростной автомагистрали Москва — Казань включено в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года и является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай.

Автодорога протяженностью 729 км позволит сократить время в пути от Москвы до Казани до 6,5 часа — почти в два раза. Сумма инвестиций в проект оценивается в 539 млрд рублей, из них 216 млрд рублей — внебюджетные средства. Полностью новая дорога по планам должна быть готова к 2027 году.

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