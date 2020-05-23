Кишинёв, , 12:23 — REGNUM Три чартерных рейса из Кишинева в Москву на 29−31 мая утверждены Управлением гражданской авиации Молдавии, сообщает 22 мая пресс-служба ведомства.

По последним данным, рейсы выполнят две авиационные компании — «Fly One» и «Air Moldova». Компания «Fly One» выполнит рейсы «Кишинев — Москва» 29 и 31 мая, а компания «Air Moldova» — 30 мая.

Дополнительно сообщается, что билеты на указанные авиарейсы можно приобрести онлайн на сайтах компаний, где также можно ознакомиться с информацией о расписании рейсов.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее из Камбоджи рейсом авиакомпании «Россия» были эвакуированы 126 граждан России и стран СНГ.