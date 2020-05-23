Пекин, , 12:19 — REGNUM Стоимость базовой версии бюджетного компактного кросс-хэтчбека Maple 30X китайской компании Maple (принадлежит концерну Geely) составляет 68 800 юаней (чуть более 700 тысяч рублей). Об этом сообщает CarsWeek.ru.

Самая дорогая комплектация обойдётся покупателям в 79,8 тыс. юаней (около 813 тыс. рублей).

В качестве основы для новинки послужила модель Geely Vision X3. От своего «донора» 30X отличается только мотором и «приборкой». Габариты и дизайн у электрокроссовера практически такие же, как и у Vision X3.

Внутри модели появилась «виртуальная» приборная панель, которой не было у «донора».

В движение 30X приводит 95-сильный электромотор, который сочетается с литиевым аккумулятором, который обеспечивает запас хода в 306 км.

Напомним, марка Maple появилась в 2000 году и просуществовала до 2010 года. Недавно руководством концерн Geely было принято решение возродить бренд для выпуска бюджетных электромобилей.

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