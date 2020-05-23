Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Компания по аренде автомобилей Hertz Global Holdings, а также несколько её дочерних компаний в Канаде и США подали заявление о банкротстве, сообщили в пресс-службе компании.

Руководство компании подало ходатайство о реорганизации в соответствии с главой 11 кодекса о банкротстве. Причиной такого решения стал кризис, в результате которого компания потеряла выручку. Кроме того, сократилось количество бронирований.

В Hertz надеются, что реструктуризация компании позволит выстроить устойчивую финансовую структуру. Все офисы останутся открытыми и продолжат обслуживать клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что экономика страны входит в фазу «перехода к величию». Он считает, что после спада из-за пандемии начнется «грандиозный год».

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