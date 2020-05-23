Чита, , 12:05 — REGNUM Государственная инспекция Забайкальского края обнародовала некоторые итоги работ по выявлению объектов ветхого жилья на территории Читы. Как сообщает официальный сайт региона, во всех 263 осмотренных малоэтажных квартирных жилых домов выявлены недостатки и несоответствия требованиям, предъявляемым законом к жилым помещениям.

«Мы составили акты, которые направлены в Межведомственную комиссию города Читы, чтобы дома признали аварийными либо непригодными для проживания. Для улучшения условий жизни наших граждан мы проводим масштабную работу, результаты которой передаем в органы местного самоуправления, и уже от них зависит, признают ли эти дома аварийными», — пояснил первый заместитель начальника Госинспекции Забайкальского края Баясхалан Дашибалов.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 г. Минстрой России выступил с инициативой переложить заботу о жилье, износ которого превышает 70%, но оно ещё не признано аварийным, на плечи живущих в нём граждан.

«Не на граждан нужно сваливать капитальный ремонт, а государству брать на себя социальные обязательства и исполнять их», — заявлял ранее депутат Заксобрания Приморья Владимир Хмелёв.

Читайте ранее в этом сюжете: Несправедливо перекладывать ремонт ветхого жилья на бедных людей: мнение