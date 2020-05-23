Москва, , 12:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об установке специальных тарифов «Транснефти» и РЖД на транспортировку нефти на срок действия соглашения ОПЕК +. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что соответствующее поручение глава государства дал по итогам совещания по развитию топливно-энергетического комплекса, которое прошло 29 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в РЖД сообщили, что с 1 июня вводят скидку к тарифу на внутрироссийские перевозки нефти в цистернах по ряду маршрутов.

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