Чита, , 11:53 — REGNUM В Забайкальском крае намерены создать эффективную логистическую площадку на российско-китайской границе. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, необходимость в этом возникла из-за ограничения движения транспортных средств китайской стороной на МАПП «Забайкальск».

»На всех пунктах пропуска российско-китайской границы ограничено движение транспортных средств — от 10 до 25 машин пропускают в сутки, при том, только с определенными видами продукции. Ограничение вызвано борьбой с коронавирусной инфекцией и количеством погрузо-разгрузочных мест на территории КНР. Требование китайской стороны заключается в том, чтобы машины заезжали и выезжали за один день. В результате, скапливаются очереди на границе с КНР, предприятия терпят убытки, водители страдают», — пояснил заместитель председателя правительства — министр инвестиционного развития Забайкальского края Михаил Чуркин.

Чиновник не исключает, что решить проблему получится путём создания погрузо-разгрузочной площадки на границе России и Китая.

«В 99-м году было подписано соглашение между Китаем и Россией о безвизовом режиме и создании приграничного торгового комплекса. Китайская сторона построила торговый комплекс на своей части территории, а российская сторона этого не сделала, но земельный участок до сих пор находится в государственной собственности. У нас есть все возможности эту территорию развивать», — подчеркнул вице-премьер. По словам Михаила Чуркина, сейчас проводятся переговоры с двумя потенциальными инвесторами.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проблема с пропуском большегрузов на МАПП «Забайкальск» так и не разрешилась: уже месяц на границе с Китаем не может рассосаться очередь из грузового транспорта.

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