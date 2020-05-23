Москва, , 11:31 — REGNUM Концерн Volkswagen, которому принадлежит суббренд Jetta, может вывести автомобили этой марки на авторынки России и Юго-Восточной Азии. Об этом сообщает портал Motor1.

Стоит отметить, что автомобили Jetta представлены только на китайском авторынке. Модели этой марки пользуются в Китае хорошим спросом за счет их невысокой стоимости. По информации портала, немецкий автопроизводитель планирует вывести автомобили Jetta на другие рынки.

Доля, которую занимает Jetta на авторынке Поднебесной, достигла в последнее время, по словам президента компании Jetta Харальда Мюллера, около 1%. Из-за пандемии коронавируса жители Китая стали выбирать более бюджетные модели авто, которые стали заменой общественному транспорту.

По мнению экспертов портала, автомобили Jetta могут появится в России, Филиппинах, Индонезии и Таиланде. Меньше всего ожидается, что данная марка будет представлена в Соединенных Штатах или в Европе.

Напомним, всего Jetta производит три модели авто: седан VA3 и кроссоверы VS5 и VS7.

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