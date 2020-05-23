Москва, , 11:17 — REGNUM Рейтинг самых доступных в России моделей автомобилей, оборудованных кондиционером, представили специалисты «Цена Авто».

Лидирует в данном рейтинге седан Lada Granta. Версия этой модели с кондиционером стоит 528 500 рублей. На втором месте Datsun on-DO, который оборудован системой климат-контроля. Версия Trust II этого седана обойдется не намного дороже Granta — 570 000 рублей.

На третьей строчке оказалась еще одна модель японской марки Datsun — хэтчбек mi-DO, комплектация с климат-контролем которого стоит 593 000 рублей. Затем идет внедорожник Lada 4×4. Трехдверная конфигурация автомобиля в финальной комплектации обойдется за 622 900 рублей.

Замыкает топ-5 французский Renault Logan. Версия под названием Life, в которой кондиционер идет в качестве дополнительной опции, обойдется за 674 980 рублей.

Напомним, в мае на 1,8−3,6% выросли цены на модели Renault 2020 модельного года.

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