Вильнюс, , 10:37 — REGNUM Литва ожидает прибытия партии сжиженного природного газа (СПГ) из США, сообщили в пресс-службе компании Klaipedos Nafta.

Газовоз Energy Liberty доставит в Клайпеду 155 тыс. куб метров газа. В компании уточнили, что подобные поставки стали более привлекательными на фоне наполненности хранилищ на европейском рынке.

СПГ из США занимает 5,47% от общего объема импортируемого газа в Литву. Данные приводятся до прибытия газовоза Energy Liberty.

Напомним, газовый терминал в Клайпеде построен в 2014 году. Одним из факторов, повлиявшим на решение о строительстве терминала, стало желание властей избавиться от «газовой монополии России». На сегодняшний день терминал в основном принимает грузы из РФ и Норвегии.

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