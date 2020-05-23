Москва, , 10:28 — REGNUM В апреле 2020 года больше всего продано новых грузовых машин было в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

В отчетный период в ЦФО было реализовано 1505 грузовиков, что на 39% меньше, чем в апреле 2019 года.

На втором месте по количеству продаж Приволжский федеральный округ (ПФО). Там было продано 965 грузовиков — на 32% меньше, чем год назад. Тройку лидеров регионального рейтинга замыкает Уральский федеральный округ (УФО), где в прошлом месяце был реализован 681 новый грузовик (-9,6%).

Всего в апреле 2020 года объем реализации новых грузовых машин в РФ сократился на 33%, до 4599 единиц.

Напомним, в 2019 году экспортные поставки новых грузовиков из РФ уменьшились на 3% по сравнению с 2018 годом.

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