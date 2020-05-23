Сеул, , 09:59 — REGNUM Цены на бензин в Южной Корее продолжают падать на протяжении семнадцати недель подряд. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на сервис Opinet Корейской национальной нефтяной компании.

Согласно опубликованным данным, за неделю стоимость бензина в стране сократилась на 0,4 воны (~$0,00032), до 1248,9 вон (~$1,01) за литр.

Известно, что цены на топливо начали колебаться с конца января текущего года.

Отмечается, что самые низкие цены на бензин были зафиксированы в Тэгу, где литр топлива стоит 1209,1 вон (~$0,97), а самые высокие — в Сеуле (1341,9 вон, ~$1,08).

Стоимость дизельного топлива сократилась на 0,5 вон (~$0,0004), до 1060 вон (~$0,85) за литр.