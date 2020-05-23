Москва, , 09:46 — REGNUM Подержанные автомобили стоимостью до 250−300 тыс. рублей, которые можно быстро продать на российском авторынке, назвали эксперты портала «Автоновости дня».

Первое место в данном списке досталось российской модели Lada Largus. Универсал АвтоВАЗа пользуется большим спросом в России. Выпускаться модель начала в 2012 году, поэтому найти Largus в хорошем состоянии не проблема. Универсал оборудуется 1,6-литровым мотором на 87 или 106 л. с.

По мнению экспертов, после размещения объявления до продажи Lada Largus проходит около трех недель.

На втором месте Chevrolet Cruze, который предлагается с бензиновыми движками на 1,6 или на 1,8 л, производительность которых составляет 110 и 140 «лошадей». Агрегатируется модель «механикой» или АКПП.

В среднем продать подержанный Cruze на вторичном рынке России можно за 17 дней.

Еще одна модель с пробегом, которую продать на российском авторынке можно всего за несколько недель, это Hyundai Solaris. В силовой линейке этой модели есть два двигателя на 1,4 и 1,6 л мощностью 100 и 123 л. с., которые идут в паре с механической коробкой передач или с «автоматом».

Напомним, по мнению автоэкспертов, самыми популярными моделями в России после карантина станут недорогие модели. Это Lada Vesta, Hyundai Solaris, Skoda Rapid и Renault Logan.

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