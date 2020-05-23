Сеул, , 09:35 — REGNUM В первом квартале 2020 года объём фармацевтического рынка Южной Кореи составил 5,06 трлн вон (~$4,07 млрд), что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные IQVIA Korea.

Известно, что ситуация на рынке оказалась лучше, чем ожидалось. Ранее эксперты прогнозировать спад из-за пандемии коронавируса.

Продажи рецептурных лекарств в стране выросли на 5,5%, а безрецептурных — на 3,2%.

«В первом квартале года объём фармацевтического рынка страны вырос, однако из-за меняющейся ситуации с коронавирусом сложно предугадать сможет ли рынок поддерживать темпы роста», — сообщают представители компании.