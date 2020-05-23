Пекин, , 09:27 — REGNUM В Китае стартовали продажи пикапа Great Wall Pao во вседорожной модификации Offroad. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Данное авто считается самым большим пикапом в модельном ряду китайской автокомпании. В длину Great Wall Pao Offroad достигает 5602 мм, а колёсная база равна 3470 мм.

В модификации Offroad установлена модернизированная решётка радиатора, усиленные бампера, лебёдка, шноркель и каркас безопасности. Кроме того, по всему периметру кузова имеется защитный пластиковый обвес. Построен внедорожник на одной «тележке» с моделью Haval H9.

В движение авто приводит 190-сильный двухлитровый турбированный мотор, работающий с полным приводом и 8-скоростным «автоматом» от ZF.

В России новинка появится до конца текущего года.

Напомним, в апреле 2020 года продажи новых машин компании Great Wall Motors выросли на 35% относительно марта и на 42% относительно апреля прошлого года.

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