Пермь, , 07:35 — REGNUM Первый полёт самолёта МС-21 с российской силовой установкой, выпущенной на предприятии «Пермские моторы», может состояться в четвёртом квартале 2020 года. Об этом в ходе рабочей поездки в Пермский край заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Чиновник отметил, что к настоящему времени осуществлена сборка отсеков фюзеляжа лайнера. Кроме того, предприятия Объединённой авиастроительной корпорации изготовили и поставили консоли крыла. Также выполнена стыковка фюзеляжа и крыла. Сейчас идёт монтаж агрегатов, в отсеках фюзеляжа устанавливают оборудование и прокладывают жгуты.

Как сообщало ИА REGNUM, Мантуров посетил предприятие 22 мая. Он ознакомился в том числе и с испытательной базой «ОДК-Пермские моторы».