Пермь, , 07:28 — REGNUM Глава Минпромторга России Денис Мантуров посетил предприятие «Пермские моторы». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

На этом предприятии изготавливают авиационные двигатели ПД-14. Также планируется выпускать перспективный двигатель большой тяги ПД-35. В планах также выпуск камер сгорания двигателя ПД-8 и турбин высокого давления.

Также министр оценил испытательную базу «ОДК-Пермские моторы». Здесь для серийных испытаний двигателей ПС-90 и ПД-14 создан универсальный современный стенд. Плюс к этому для испытаний двигателей ПД-35 разрабатывается проект по размещению новых производственных мощностей на имеющихся свободных мощностях.