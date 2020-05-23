Ханчжоу, Китай, , 07:06 — REGNUM Выручка китайского гиганта электронной коммерции компании Alibaba в первом квартале 2020 года выросла на 22%, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Выручка кампании за квартал, завершившийся 31 марта сего года, составила 114,31 млрд юаней (около $16 млрд). Компания со штаб-квартирой в столице провинции Чжэцзян городе Ханчжоу также отчиталась о выручке в размере 509,7 млрд юаней за финансовый год, закончившийся 31 марта, что на 35% больше, чем годом ранее.

По словам председателя и главного исполнительного директора компании Даниэля Чжана, несмотря на эпидемию. Нового коронавируса в Китае, у компании наблюдается мощный рост. Число активных пользователей за год составило 960 млн человек по всему миру.