Сиань, Китай, , 05:54 — REGNUM Грузовые транспортные услуги были запущены между столицей китайской провинции Шэньси городом Сианем на северо-западе страны и столице Непала Катманду, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Грузовой поезд, груженый трубами ПВХ, цементационными трубами, одеждой, обувью и принтерами покинул Сиань по направлению к городу Сигадзе в Тибетском автономном районе на северо-западе Китая, где затем грузы будут перевалены на грузовики, которые, в свою очередь, уже направятся в Катманду, сообщили в компании China Railway Xi'an Group Co., Ltd.

Данный поезд стал первым, который будет осуществлять перевозку груза из Шэньси в страны Южной Азии с перевалкой на автомобильный транспорт. Оператором выступает компания China Railway Container Transport Corp. Ltd. Грузы доберутся до Катманду за восемь дней.

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