Дунгуань, Китай, , 05:12 — REGNUM Новый грузовой поезд Китай-Европа, вышедший из производственного хаба Дунгуань в провинции Гуандун на юге Китая, прибыл в столицу Литвы Вильнюс, сообщает 22 мая агентство Синьхуа.

Выйдя из Дунгуаня 9 мая, почтовый поезд пересек территории Казахстана, России и Белоруссии, прежде чем прибыл на место назначения. Весь путь растянулся на 10 799 км. Поезд гружен 41 двадцатифутовым эквивалентом общим весом 260 тонн международных почтовых отправлений, одежды, игрушек, багажа и электроники из Дунгуаня и близлежащих районов.

Далее посылки будут доставлены в 26 других стран и регионов Европы, включая Испанию, Великобританию, Германию и Италию. Открытие нового грузового маршрута стало уже восьмым из региона за последние годы.