Пекин, , 04:41 — REGNUM Власти Китая подчеркнули важность имплементации ряда финансовых политик для дальнейшего восстановления производства и поставок на рынок свинины, которые были подорваны из-за коронавируса и африканской чумы свиней, сообщает агентство Синьхуа.

В Китае в настоящее наблюдается позитивный тренд на восстановления прежних объемов выращивания свиней и производства свинины. Тем не менее, задача стабилизации производства и поставок остается крайне актуальной, сообщили в Министерстве сельского хозяйства КНР и Китайской комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования.

Местные власти должны в полной мере воспользоваться средствами бюджетной и финансовой поддержи для восстановления базовых мощностей производства свинины до нормального уровня уже к концу 2020 года.