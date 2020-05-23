Пекин, , 04:26 — REGNUM Сектор возобновляемой энергетики Китая зафиксировал устойчивый рост в первом квартале 2020 года, сообщили в Национальной энергетической администрации (NEA) КНР.

В период с января по март текущего года общая установленная мощность возобновляемой энергетики выросла на 8,4% в годовом исчислении до 802 млн кВт, сообщили в NEA. Производство электричества из возобновляемых источников достигло 392,34 млрд кВт за первый квартал, что на 3,84 млрд кВт больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Поставки ключевых энергоресурсов в Китае остаются стабильными на фоне возобновления производства в стране после карантина, связанного с эпидемией нового коронавируса. Производство нефти и природного газа в первом квартале выросли на 2,4% и 9,1% в годовом исчислении соответственно.