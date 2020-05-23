Урумчи, Китай, , 04:21 — REGNUM Число грузовых поездов, следующих по направлению Китай-Европа через порт Алашанькоу в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая, продолжило расти за первые четыре месяца года, сообщает агентство Синьхуа.

Таможня Алашанькоу зафиксировала 1211 поездов направления Китай-Европа в период с Января по апрель текущего года, что на 28,28% больше, чем годом ранее. Эти поезда перевезли грузов общим объемом в 109 064 двадцатифутовых эквивалентов, что на 37,05% больше в годовом исчислении.

Данные цифры составляют 41,47% и 41,63% соответственно от общего количества грузовых поездов и объема перевезенных грузов по направлению Китай-Европа по Китаю в целом. Грузовые поезда Китай-Европа теперь перевозят часть грузов, которые ранее транспортировались морем и по воздуху.

В апреле общее число таких поездов, пересекших сухопутный порт Алашанькоу, достигло нового рекорда — 420 поездов, что на 56,13% больше, чем в апреле 2019 года. Всего ими было перевезено грузов в объеме 38 702 двадцатифутовых эквивалентов, что на 70,28% больше в годовом исчислении.