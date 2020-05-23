Пекин, , 03:51 — REGNUM Ангар технического обслуживания, служащий линией технического обслуживания начал работу на крупнейшей в Азии авиационной базе в Международном аэропорту «Дасин» Пекина, сообщили в компании China Southern Airlines (China Southern).

Начало работы нового ангара базы обслуживания в аэропорту знаменует существенный шаг вперед в деле возобновления бизнеса China Southern, отметили в компании. Линия обслуживания быласоздана совместно усилиями авиакомпании и компании Engineering Company Limited (GAMECO).

Линия расположена в ангаре №1 авиакомпании China Southern в аэропорту «Дасин». Ангар занимает площадь около 40 тыс. кв. метров и включает главный зал обслуживания и прилегающее четырехэтажное здание. Будучи самым крупным в Азии, он вмещает три широкофюзеляжных самолета и три узкофюзеляжных.

Он может единовременно заниматься обслуживанием 12 самолетов, включая два Airbus A380 и три Boeing B777. Обе модели являются широкофюзеляжными самолетами. Ангар соответствует по своим мощностям самым современным требованиям.