Вашингтон, , 02:33 — REGNUM Спрос сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый из США в европейские и азиатские страны, может упасть на 60%, в июле текущего года, сообщается в прогнозе агентства Bloomberg.

С января по апрель в Европу поставлялось 60−75 партий американского СПГ в течение каждого месяца. Клиенты крупнейшего в США производителя СПГ Cheniere Energy Inc. отменили заказ на десять партий в июне и на 30 грузов в следующем месяце. Всего за июль покупатели могут отказаться от 35−45 грузов.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая стало известно, что Китай начал строительство нового терминала сжиженного природного газа (СПГ) в городе Лункоу провинции Шаньдун.

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