Пекин, , 23:56 — REGNUM Выступая в Пекине в режиме видеоконференции, посол Российской Федерации в КНР Андрей Денисов допустил возможное сокращение объема двусторонней торговли из-за эпидемии коронавируса, которое, однако, по его словам, не обещает быть критическим, сообщает 22 мая Синьхуа.

Российский дипломат отметил, что по итогам первого квартала 2020 года торговля между странами пока не только не сократилась, но и выросла на несколько процентов по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Однако, отнеся этот рост к прошлогодней инерции, Денисов призвал российских и китайских партнеров приложить большие усилия для дальнейшего развития экономических отношений. Благодаря этому, по его словам, возможные потери может будет компенсировать и наверстать.

При этом посол России высказал понимание, что не все зависит от Москвы и Пекина, так как обе страны являются неотъемлемыми частями мировой экономики. И это в определенной мере ставит их в зависимость от международной ситуации и трендов.

В качестве прорывного направления, набирающего темпы во всем мире, Денисов отметил электронную торговлю, спад в которой значительно меньше, чем в остальных торговых секторах. Ни Россия, ни Китай, по словам дипломата, несмотря ни на что, не отказываются от генеральной цели доведения двустороннего товарооборота к 2024 году до 200 млрд долларов.