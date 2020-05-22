Лондон, , 23:44 — REGNUM Нефть Brent завершила торги 22 мая в минусе, однако неделя для «мирового эталона» завершается в хорошем плюсе.

К концу сессии июльские фьючерсы Brent установились на отметке $35,13 за баррель, за день марка подешевела на 93 цента (2,6%). За неделю торгов 18−22 мая «мировой эталон» прибавил 8%.

Июльские фьючерсы WTI за сессию 22 мая подешевели на 67 центов (2%), до $33,25 за баррель. При этом с начала недели марка подорожала на 13%.

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