Вашингтон, , 23:35 — REGNUM Более 30 организаций из Китая были внесены в «чёрный список» министерством торговли США. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба американского ведомства.

24 правительственные и коммерческие организации из Китая были внесены в «чёрный список» за причастность к деятельности, которая противоречит интересам нацбезопасности и внешней политики США. Юридические лица из списка базируются в КНР, Гонконге и на Каймановых островах.

Кроме того, ещё девять организаций были включены в список за причастность, по мнению правительства США, к нарушению прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обострении торговой войны между Китаем и США на фоне пандемии коронавируса.

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