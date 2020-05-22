Пекин, , 23:33 — REGNUM Выступая на проходящей в Пекине сессии ВСНП в рамках обсуждения доклада премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства, руководитель Государственного комитета КНР по делам развития и реформ Хэ Лифэн указал на значительный, но краткосрочный характер воздействия коронавирусной эпидемии на экономику Китая, сообщает 22 мая Синьхуа.

Показатели развития экономики, по словам Хэ Лифэна, демонстрируют позитивную динамику практически во всех отраслях, в особенности в агропромышленном комплексе, других традиционных сферах, а также в потребительском секторе. Хорошие темпы роста демонстрируют и инновационные отрасли. Все условия, включая решимость к динамичному и устойчивому развитию экономики, считает чиновник, налицо.

Вместе с тем, в его докладе разъясняется, почему в докладе о работе правительства не были указаны конкретные параметры годовых темпов роста экономики. Хэ Лифэн сообщил, что это обусловлено высокой неопределенностью экономической ситуации, тесно зависимой от мировой эпидемиологической обстановки, которая оказывает влияние на интенсивность и содержание торгово-экономических отношений и усиливает непредсказуемость развития.

В центре внимания Госсовета находятся шесть сфер стабилизации экономики: состояние занятости, финансовой системы, внешней торговли, внутренних и внешних инвестиций, а также рыночных ожиданий. Генеральной задачей остается строительство в стране к 2021 году — к юбилею столетия КПК — общества среднего достатка.