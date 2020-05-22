Лондон, , 22:55 — REGNUM Коммерческий суд в Лондоне отказался рассматривать иск по делу Нигерии против нефтяных гигантов Royal Dutch Shell и Eni по нигерийскому месторождению OPL 245, 22 мая сообщает агентство Reuters.

Суд заявил, что иск на $1,1 млрд, поданный Нигерией в 2018 году, не относится к его юрисдикции. Аналогичный иск рассматривается судом в Милане.

Нигерия обвиняет Shell и Eni в получении доступа к разработке месторождения OPL 245 с помощью взяток и откатов нигерийским чиновникам. В причастности к коррупционным схемам правительство Нигерии также обвиняет финансовую группу JP Morgan.

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