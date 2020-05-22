Москва, , 22:26 — REGNUM Российские банки одобрили кредиты системообразующим предприятиям на общую сумму 33 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«По данным на 22 мая, эти средства смогли получить 32 системообразующих предприятия, на которых заняты 859 тысяч работников», — говорится в сообщении.

Уточняется, что средняя ставка по этим кредитам составила 3,57%, а средний размер кредита — около миллиарда рублей.

По данным Минэкономразвития, основными получателями кредитов стали предприятия металлургии, машиностроения, транспортной и мебельной промышленности, а также производства социально-значимых товаров.

В программе кредитования на сегодняшний день участвуют пять банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк и «Ак Барс». Сообщается, что в ближайшее время Минэкономразвития планирует расширить число кредитных организаций, участвующих в программе.