Лондон, , 21:58 — REGNUM Нефть Brent установилась вблизи отметки $35 за баррель после подъема выше $36 и падения ниже $34 ранее в ходе торговой сессии 22 мая на Лондонской бирже.

К настоящему моменту июльские фьючерсы Brent выросли в цене на 89 центов (2,47%), $35,17 за баррель. Диапазон Brent составляет $33,57 — $36,23 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI подешевели на 61 цент (1,80%), до $33,31 за баррель. Диапазон WTI — от $30,74 до $34,00 за баррель.

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