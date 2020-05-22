Вашингтон, 22 мая 2020, 21:04 — REGNUM В июне безработица в США будет максимальной, а затем пойдёт на спад, передаёт 22 мая CNN.
Такой прогноз дал Кевин Хассет, возглавляющий Совет экономических консультантов при президенте Штатов.
Что касается итогов текущего месяца, эксперт прогнозирует «очень плохие» показатели. В следующем же месяце поворот к лучшему настанет из-за того, что возобновится работа предприятий.
Как сообщало ИА REGNUM, о пике безработицы в США Хассет заявлял ещё 10 мая.
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